İngiltere'de Ozan Tufan fırtınası! Ödüle aday...

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen Ozan Tufan, ligde sergilediği başarılı performans ile Championship'te 'Ayın oyuncusu' ödülüne aday gösterildi.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen Ozan Tufan performansı ile adından söz ettirmeye devam ediyor.



Ozan Tufan, Championship'te 'Ayın oyuncusu' ödülüne aday gösterildi.



4 MAÇ, 4 GOL



Sezona fırtına gibi başlayan Ozan Tufan, Hull City formasıyla çıktığı 4 karşılaşmada rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Takımının en önemli oyuncuları arasında yer alan milli futbolcu, Hull City'nin ligdeki yükselişinde büyük rol oynuyor.



