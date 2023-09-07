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Fenerbahçe oyuncu satışında rekor kırdı: 56,9 milyon euro

Bu transfer döneminde yaptığı oyuncu satışlarıyla yüksek gelir elde eden Fenerbahçe rekor kırdı.

Ekleme: 7.09.2023 - 14:32 Güncelleme: 7.09.2023 - 14:33 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe bu sezon yaptığı oyuncu satışlarıyla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, 56.9 milyon euroluk oyuncu satışı yaparak yeni bir rekora imza attı.

Sarı-lacivertliler; Arda Güler (20 milyon euro), Attila Szalai (12.3 milyon euro), Bruma (6.5 milyon euro), Rossi (5.1 milyon euro), Altay Bayındır (5 milyon euro), Berisha (4 milyon euro), Arao (2.5 milyon euro) ve Henrique (1.2 milyon euro)'nin satışından önemli bir gelir elde etti.

Bonuslar da eklenebilir

Arda Güler'in sözleşmesinde artı 10 milyon euro, Diego Rossi'nin sözleşmesinde 900 bin euro bonus maddesi de bulunuyor.

Fenerbahçe, bu sezon elde ettiği gelirle dünyada en çok transfer geliri elde eden 43. kulüp oldu. Fenerbahçe, ilk 50 kulüp arasına giren tek Türk kulübü konumunda.
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