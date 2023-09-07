Emre Mor'a Süper Lig'den talip! Olumlu bakıyor

Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde Konferans Ligi'nde mücadele edecek oyuncuların isimleri UEFA'ya bildirildi. Yıldız futbolcu Emre Mor, Konferans Ligi kadrosunda yer almadı.Morali bir hayli bozuk olan 26 yaşındaki oyuncu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Adana Demirspor'un Emre Mor'u kiralamak için harekete geçtiği öğrenildi.Sarı-lacivertlilerin kanat rotasyonunda da geri planda kalan Emre Mor'un, alınan UEFA kararının ardından daha fazla süre bulabileceği bir takımda oynamak istediği ve Mavi Şimşekler'in teklifine olumlu baktığı öğrenildi.Fenerbahçe formasıyla 42 resmi maça çıkan Emre Mor bu karşılaşmalarda 6 gol, 3 asistlik katkı sağladı.