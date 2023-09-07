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Antalya'da futbolcu Naldo'nun ailesi kaza geçirdi: 1'i ağır, 5 yaralı

İki otomobil ve motosikletin karıştığı kazada, Antalyaspor’un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereria'nın oğlu, kayınpederi ve kayınvalidesinin de olduğu 5 kişi yaralandı. Yaralılardan Naldo'nun oğlu Davi'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Ekleme: 7.09.2023 - 16:31 Güncelleme: 7.09.2023 - 16:32 / Editör: Ozge Selin
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kontrolsüz kavşakta seyreden otomobil, Antalyaspor futbolcusu Brezilyalı Naldo'nun kayınpederi İtalyan Walter Tilatti kontrolündeki otomobile yandan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle Tilatti'nin kullandığı otomobil de savrulup, aynı yöne giden Cüneyt Eslik'in kullandığı motosiklete çarptı.

5 kişi yaralandı

Kazada sürücü koltuğunda sıkışan Tilatti ile eşi Alexandra Nardy ve araçtan fırlayan futbolcu Naldo'nun 4 yaşındaki oğlu Davi Pereira, diğer otomobilin sürücüsü ve motosikletli Eslik yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, ağır yaralı Davi'yi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırıldılar

Kazayı hafif yaralı atlatan 34 FG 4053 plakalı otomobilin sürücüsü de aynı ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza yerine gelen diğer ambulanstaki ekip ise Alexandra Nardy ve motosiklet sürücüsü Cüneyt Eslik'e müdahale etti.

Antalya'da futbolcu Naldo'nun ailesi kaza geçirdi: 1'i ağır, 5 yaralıAntalya'da futbolcu Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
Vatandaşlar araçtan çıkartmaya çalıştı

Bu sırada çevredekiler, otomobilde sıkışan Walter Tilatti'nin yardımına koştu.

Sağlık ekibi otomobilin bir kapısından Tilatti'ye müdahale ederken, vatandaşlar ise demir levyeyle kapıyı kırıp bulunduğu yerden çıkartmaya çalıştı.

Ancak vatandaşların çabası sonuçsuz kaldı. İtalyanca bilen bir kişi, Tilatti ile konuşarak sakinleştirmeye çalıştı. Gelen itfaiye ekibi, ayırıcı- kesici makasla kapıyı kırıp Tilatti'yi çıkardı. Sağlık ekibinin sedyeye aldığı Tilatti, hastaneye götürüldü.

Güneşten korumaya çalıştılar

Bu sırada sağlık ekibinin müdahale ettiği Cüneyt Eslik'i serinletmek için bazı vatandaşlar yelpaze kullanırken, bazıları da ince minderlerle güneşten korumaya çalıştı.

Eslik ve Alexandra Nardy de müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Kazaya karışan otomobiller, çekici yardımıyla kaldırılırken, temizlik çalışmalarının ardından yol ulaşıma açıldı.

Antalya'da futbolcu Naldo'nun ailesi kaza geçirdi: 1'i ağır, 5 yaralıAntalya'da futbolcu Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
Naldo hastaneye gitti

Kazayı öğrenen futbolcu Naldo ile Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, teknik heyet ve futbolcular, yaralıların götürüldüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gitti.

Naldo'nun kayınvalidesi ile kayınpederinin durumunun iyiye gittiği, oğlu Davi'nin ise ameliyata alındığı öğrenildi.

"Bu kadar şiddetli kaza görmedim"

Çok kazaya şahit olduğunu, ancak bu kadar büyüğünü görmediğini ifade eden Ceylan Güder, şu ifadeleri kullandı:

Bugüne kadar bu kavşakta en az 20-30 kaza gördüm ama bu çok şiddetliydi. Evimde balkonda oturuyordum. Siyah araba karşıdan çok süratli geliyordu. Rampanın olduğu yerde otomobilin tekerlekleri yerden kesildi. Kırmızı otomobil de seyir halindeydi. Eyvah demeye kalmadı. Siyah araba, kırmızılıya vurdu. Onun yanında da motosikletli vardı. Kırmızılı darbeyi alınca ister istemez motosikletliye vurdu. Siyah otomobilin sürücüsü genç bir çocuktu. Siyah otomobil neredeyse 100 kilometre hızla geliyordu.
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