Galatasaray'da ayrılık! Kiralık gönderildi
Galatasaray'da Emin Bayram'ın Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo'ya kiralanacağı belirtildi.
TRT Spor'da yer alan haberde Emin Bayram'ın satın alma opsiyonuyla Belçika ekibine kiralanacağı ifade edildi.
Sarı-kırmızılıların altyapısından yetişen Emin Bayram, 2020/21 sezonunu Boluspor'da kiralık olarak geçirmişti.
Genç futbolcu, bu sezon Şampiyonlar Ligi Elemeleri'ndeki NK Olimpija maçında süre almıştı.
Sarı-kırmızılıların altyapısından yetişen Emin Bayram, 2020/21 sezonunu Boluspor'da kiralık olarak geçirmişti.
Genç futbolcu, bu sezon Şampiyonlar Ligi Elemeleri'ndeki NK Olimpija maçında süre almıştı.