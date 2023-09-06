  • USD: 26,77 - 26,82
  • EURO: 28,74 - 28,79
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fatih Terim'den duygusal mesaj: İyi ki dediklerim, keşkelerimden fazla

Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim, 70. doğum gününü özel bir organizasyonla kutladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Fatih Terim, duygusal bir açıklama yayımladı.

Ekleme: 6.09.2023 - 10:04 Güncelleme: 6.09.2023 - 10:04 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray ve Türk futbolunun önemli isimlerinde Fatih Terim, 70. yaş gününü Futbol ve sanat camiasından ünlü isimlerin katıldığı organizasyonla kutladı.

Fatih Terim, Spor ve sanat dünyasından ünlü isimlerin katıldığı doğum partisine Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde geldi.

Organizasyona Hagi, Ümit Davala, Necati Ateş ve Hasan Şaş gibi Galatasaray unutulmaz isimleriyle birlikte sanat dünyasından Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ ve Acun Ilıcalı gibi isimler katıldı.

"İyi ki dedilerim, 'keşke'lerimden çok"

Instagram hesabından duygusal bir paylaşımda bulunan Fatih Terim'in açıklaması şu şekilde:

7'sinde hayal ettiklerimin ötesinde giriyorum 70'ime… Öyle büyük, öyle ulaşılmaz görünüyordu ki, meğer ihtiyacım olan inanmak ve inandığıma sıkı sıkı sarılmakmış. Değer verdiğin kadar başarıp, kazanırmışsın. Ait hissettiğin kadar çalışırmışsın. Ödediğin bedel kadar ödüllendirilirmişsin…

'İyi ki' dediklerim, 'keşke'lerimden çok.

Beni ben yapan anama ve babama; birlikte büyüdüğüm eşime ve çocuklarıma; hayatıma anlam katarak yaşlarımı paylaştığım tüm yol arkadaşlarıma şükürler olsun.

Sevgisini hissetiren tanıdığım tanımadığım tüm güzel yürekli insanlara ilgileri için teşekkür ederim. Hayallerimizin buluştuğu nice anlarda birlikte olmak dileğiyle…
Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut paketlendi
Orta Vadeli Program belli oluyor! Türkiye Yüzyılı'nın ekonomik temelleri atılıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Hedefimiz enflasyonda tek haneye ulaşmak
Dışişleri Bakanı Fidan’dan flaş AB açıklaması!
Kırklareli'ndeki sel felaketinde acı haber geldi... Can kaybı 3'e yükseldi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Selden etkilenenlere hane başı 15 bin TL destek
İBB’den vatandaşa ulaşım çilesi! Ekrem İmamoğlu’na tepki gösterdiler: Felç oldu!
Bakan Fidan’ın kritik görüşme Yunan gündemine damga vurdu: Biz Türkiye için yalnızca bir seçeneğiz!
Kabine Toplantısı sonrası Bakan Kacır: Kısa sürede açıklanacak
Bakan Koca’dan rahatlatan açıklama: “Müsterih olun” Türkiye’de ‘Eris’ vakası görülmedi!
Yerli otomobil Togg rekora koşuyor!
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den din ve Cumhuriyet sözleri
Mansur Yavaş'ta seçim paniği: Verdiği sözler havada kaldı
Küçükçekmece'de İmamoğlu'na İSKİ tepkisi! 'Ne zaman arayacaksınız ölünce mi?'
Ankara'da dikkat çeken buluşma! Akşener CHP'yi saf dışına itti: 'Üçüncü yol ittifakı
Bakan koca kara propagandayı çökertti: Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hasta kabul devam ediyor
İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu! Valilik açıkladı: 1 kişi hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan'dan gençlere vergisiz telefon müjdesi: Bir sonraki Kabine Toplantısını işaret etti
TL'nin değeri yükseliyor: Ağustos ayında 52,50 seviyesine yükseldi
Kabine Toplantısı kararları bekleniyor! Milyonların gözü kulağı Başkan Erdoğan'da olacak: Gençlere vergisiz telefon masada
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Alışverişte yeni dönem! Manavdan kasaba, kuaförden doktora her yerde...

Alışverişte yeni dönem! Manavdan kasaba, kuaförden doktora her yerde...

Hesabına baktığında şok oldu: Hemen bankaya koştu!

Hesabına baktığında şok oldu: Hemen bankaya koştu!

İstanbul'da yaşayanlar dikkat! O ilçelerde elektrik kesilecek

İstanbul'da yaşayanlar dikkat! O ilçelerde elektrik kesilecek

8 yıl sonra benzer olay: Dikkat çeken 2 Eylül detayı!

8 yıl sonra benzer olay: Dikkat çeken 2 Eylül detayı!

Anadolu'nun kalbinden çıkarıldı Arkeologları şaşırtan üç bin 700 yıllık keşif

Anadolu'nun kalbinden çıkarıldı Arkeologları şaşırtan üç bin 700 yıllık keşif