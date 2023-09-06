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Arda Güler'e şaşırtan transfer teklifi! Real Madrid kararını verdi: Daha maça çıkmadan...

Fenerbahçe forması ile harika işlere imza atan Arda Güler, dünya devi Real Madrid'e 20+10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında imza atmıştı. Yaz kampında yaşadığı sakatlık yüzünden takımından ayrı kalan Arda Güler, daha maça bile çıkmadan o takımdan resmi teklif aldı. İşte son dakika Arda Güler transfer haberinin tüm detayları...

Ekleme: 6.09.2023 - 10:56 Güncelleme: 6.09.2023 - 11:01 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla birçok dünya devi takımın dikkatini çeken Arda Güler, yaz transfer dönemine damga vurmuştu.

Barcelona ile anlaşmasına kesin gözle bakılan genç yıldız son anda Real Madrid ile anlaşmaya vararak herkesi şaşırtmıştı.

Arda Güler'e şaşırtan transfer teklifi! Real Madrid kararını verdi: Daha maça çıkmadan...

İspanyol ekibi, sarı lacivertli takıma bu transfer için 20+10 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Ayrıca Arda Güler, Real Madrid ile 6 yıllık bir sözleşmeye imza atmıştı.

ERKEN SAKATLIK ŞOKU

Antrenmanlara fırtına gibi başlayan Arda Güler, başta teknik direktör Don Carlo Ancelotti olmak üzere izleyen herkesi büyülemişti.

Arda Güler'e şaşırtan transfer teklifi! Real Madrid kararını verdi: Daha maça çıkmadan...

Takımı ile ABD kampına giden 18 yaşındaki yıldız futbolcu, yaşadığı sakatlığın ardından tedavi için İspanya'ya geri dönmüştü.

AMELİYAT GEÇİRDİ

Yaşanan şansız sakatlığın üzerine Real Madrid resmi sitesinden yapılan duyuruda, Resmi siteden yapılan duyuruda, "Oyuncumuz Arda Güler, Real Madrid Sağlık Hizmetleri gözetiminde bugün sağ dizinden artroskopik bir ameliyat geçirdi. Güler, önümüzdeki günlerde iyileşme sürecine başlayacak." denilmişti.

Arda Güler'e şaşırtan transfer teklifi! Real Madrid kararını verdi: Daha maça çıkmadan...

AYLAR SONRA İLK PAYLAŞIM

Arda Güler sosyal medyada hesabından aylar sonra yeni bir paylaşım yaptı. Görüntülerde, Güler'in sahalara güçlü dönebilmek için spor tesisinde çalışmalara başladığı görüldü. Güler'in paylaşımı sosyal medyada hayranlarını sevindirdi.

YEŞİL SAHALARI DÖNÜŞ TARİHİ NETLEŞİYOR

Heyecanla beklenen Arda Güler'in sahalara dönüş tarihi de netleşmeye başladı. La Liga yönetiminin belirleyeceği maç gününe göre Milli futbolcumuzun bu iki tarihten birinde kadroda olması bekleniyor.

Arda Güler'e şaşırtan transfer teklifi! Real Madrid kararını verdi: Daha maça çıkmadan...

Henüz tarih kesinleşmemesine rağmen 24 ya da 25 Eylül'de oynanması beklenen Atletico Madrid maçının Arda Güler'in dönüş maçı olması bekleniyor.

Bu maçta sakatlıktan yeni çıkmış olmasına bağlı olarak oynatılma olasılığı düşük olsa da kadroya alınma ihtimali yüksek.

Arda Güler'e şaşırtan transfer teklifi! Real Madrid kararını verdi: Daha maça çıkmadan...

MAÇA ÇIKMADAN TEKLİF GELDİ

Real Madrid'in bu sezon kadrosunda düşündüğü ve başka takıma kiralamak istemediği Arda Güler'e teklifler gelmeye devam ediyor.

Sakatlığını büyük oranda atlatan ve sahalara dönmeye hazırlanan Arda'ya son teklif Real Betis'ten geldi.

İLK 11'DE OYNATMA SÖZÜ

Real Madrid'e teklifini ileten Real Betis, İspanyol devine Arda Güler'i oynatma sözü verdi. Tüm karşılaşmalarda garanti olarak 11'de sahaya süreceğini söyleyen Real Betis'e olumsuz cevap verildi.

Arda Güler'e şaşırtan transfer teklifi! Real Madrid kararını verdi: Daha maça çıkmadan...

ANCELOTTI KALMASINI İSTİYOR

Bu sezon hücum bölgesine istenilen transferleri yapamayan Real Madrid, teknik direktörleri Ancelotti'nin talimatıyla Arda Güler'in ayrılmasına izin vermiyor.

Arda Güler'e şaşırtan transfer teklifi! Real Madrid kararını verdi: Daha maça çıkmadan...

Rotasyonda Arda'yı kullanmayı düşünen tecrübeli teknik adam ilerleyen günlerde milli oyuncumuzu sahaya sürecek.


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