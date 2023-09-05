Beşiktaş açıkladı! Yeni transfer bugün geliyor
Beşiktaş, Eric Bailly'yi taşıyan uçağın bugün saat 19:00 sularında İstanbul Havalimanı'na ineceğini açıkladı.
Beşiktaş, dün yaptığı açıklamada Premier Lig ekibi Manchester United'dan 29 yaşındaki defans oyuncusu Eric Bailly'i transfer ettiğini açıkladı.
Siyah-beyazlılar, Bailly'yi taşıyan uçağın bugün saat 19:00 sularında İstanbul Havalimanı'na ineceğini açıkladı.
Siyah-beyazlılar, Bailly'yi taşıyan uçağın bugün saat 19:00 sularında İstanbul Havalimanı'na ineceğini açıkladı.