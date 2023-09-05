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A Milli Takım'da sakatlık şoku! Kadroda değişiklik

A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kadrosunda Umut Nayir'in yerine Halil Dervişoğlu'nun dahil edildiği açıklandı.

Ekleme: 5.09.2023 - 16:28 Güncelleme: 5.09.2023 - 16:29 / Editör: Ozge Selin
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan'la karşılaşacak A Milli Takım'ın kadrosunda değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada sakatlığı bulunan Umut Nayir'in yerine Halil Dervişoğlu'nun dahil edildiği belirtildi.

Açıklamada, 'UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde 8 Eylül'de Eskişehir'de Ermenistan ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren A Millî Takımımızın aday kadrosuna değişikliğe gidildi. Fenerbahçe'den Umut Nayir arka adalesindeki sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılırken, yerine Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu dâhil edildi. Halil, akşam saatlerinde A Millî Takımımızın Riva'daki kampına katılacak.' ifadeleri yer aldı.

Aday kadro

A Milli Futbol Takımı'nın Ermenistan ve Japonya maçları aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Onur Bulut (Beşiktaş), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Kazımcan Karataş (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe)

Orta saha-forvet: Cengiz Ünder (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Halil Dervişoğlu (Galatasaray)

Milli takımın maç programı

8 Eylül Cuma günü Eskişehir'de Ermenistan ve 12 Eylül Salı günü Belçika'da Japonya ile karşılaşacak.

Japonya-Türkiye maçı, 12 Eylül Salı günü TSİ 15.20'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.
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