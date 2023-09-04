Yeni orta saha bugün gelecekti... Transfer iptal oldu
Galatasaray, Matias Vecino transferinde mutlu sona ulaşmıştı. Taraftarlardan gelen tepki sonrası sarı-kırmızılı yönetim transferi askıya aldı.
Sarı-Kırmızılılar, orta saha transferi için Uruguaylı Matias Vecino'yla 2+1 yıllık anlaşma sağlamıştı.
Orta saha transferi için bir süredir mesai harcayan Galatasaray yönetimi, Vecino hamlesinden sonra sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük tepki aldı.
Sosyal medya platformu X'te Türkiye gündemine giren #Vecinoistemiyoruz etiketi transferin askıya alınmasında etkili oldu.
Galatasaray yönetimi, UEFA'ya kadroyu bildirmeye az süre kalmışken orta saha hamlesi için yeni adaylara yöneldi.
Orta saha transferi için bir süredir mesai harcayan Galatasaray yönetimi, Vecino hamlesinden sonra sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük tepki aldı.
Sosyal medya platformu X'te Türkiye gündemine giren #Vecinoistemiyoruz etiketi transferin askıya alınmasında etkili oldu.
Galatasaray yönetimi, UEFA'ya kadroyu bildirmeye az süre kalmışken orta saha hamlesi için yeni adaylara yöneldi.