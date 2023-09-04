Tuncay Şanlı geri döndü! Anlaşma tamam

Trendyol 1. Lig'de mücadele veren ve lige galibiyetle başladıktan sonra beraberlik ve yenilgiyle devam eden Sakaryaspor’da Teknik Direktör Taner Taşkın ile yollar ayrıldı. Bu çerçevede, yeşil-siyahlı yönetim TFF 2. Lig'de kazanılan şampiyonlukta teknik direktör olarak görev alan Tuncay Şanlı’yla anlaştı.Şanlı, 2021-2022 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta olan Sakaryaspor'da 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 2,17 puan ortalaması yakalamıştı.Sakaryaspor, Tuncay Şanlı ile anlaştığını sosyal medyadan “Evine hoş geldin şampiyon” başlığıyla paylaştığı video ile duyurdu.