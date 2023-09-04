Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Acun Ilıcalı yıldız isme imzayı attırdı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden ve Süper Lig'de harika bir başlangıç yapan H Grubu'nda yer alan takımda transfer çalışmaları sürerken, bu kez altyapıdan yetişen bir yeteneğin ayrılığına imza atıldı. Sarı-lacivertli kulüp, 18 yaşındaki kanat oyuncusu Bora Aydınlık'ın Hull City'e kiralandığını duyurdu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam eden ve Süper Lig'de 2'de 2 ile zirveye tırmanan Fenerbahçe'de, transfer piyasası canlılığını sürdürüyor. Dominik Livakovic gibi önemli bir kaleciyi kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, genç yetenek Bora Aydınlık'ın Hull City'e geçici olarak transfer olduğunu açıkladı.



FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılanması kapsamında futbol A takımımızda yer verilen oyuncularımızdan Bora Aydınlık, İngiltere'nin Hull City Kulübü'ne bir yıllığına kiralanmıştır. Genç yetenek oyuncumuza başarılı bir sezon dileriz" ifadelerine yer verildi.



Sarı-lacivertli formayı resmi bir maçta henüz giyme şansı bulamayan Aydınlık, altyapı kademelerinde Fenerbahçe için 44 maçta görev aldı ve bu süreçte 13 gol atıp 1 asistle takımına katkı sağladı.

