Fatih Terim 70 yaşında! Galatasaray kutlama mesajı yayınladı

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim'in 70. yaş günü nedeniyle sosyal medyadan bir mesaj yayınladı.Bugün, kulübümüze futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet ederek sayısız başarılara imza atan efsanemiz Fatih Terim'in doğum günü. Nice mutlu yıllara İmparator.İlk ve tek UEFA kupası kazanan Türk teknik direktör olan Fatih Terim, teknik adamlık kariyerinde 8 Süper Lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 4 de Türkiye Süper Kupası kazandı.Teknik direktörlük kariyerine devam eden Terim, 1.5 senedir takım çalıştırmıyor. Başarılı teknik adamın adı, Suudi Arabistan takımlarıyla da anılmıştı.