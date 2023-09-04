Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ü açıkladı

Beşiktaş, Tayfur Bingöl transferi için Alanyaspor ile anlaşıldığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, Alanyaspor forması giyen Tayfur Bingöl'ün bonservisiyle transfer edildiğini duyurdu.



İşte kulüpten yapılan açıklama:



Geçtiğimiz sezon formamızı giyen profesyonel futbolcu Tayfur Bingöl'ün bonservisiyle transferi hususunda Corendon Alanyaspor kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.



Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayfur Bingöl'e evine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz.



Geçen sezon 34 maçta oynadı



Tayfur Bingöl, geride bıraktığımız sezon Beşiktaş formasıyla 34 karşılaşmaya çıkarken 2 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.



Geçen sezon 5 farklı mevkide oynayan Tayfur, yerli kuralında da Şenol Güneş'in elini kuvvetlendirmişti.