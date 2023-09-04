Batista Mendy, Trabzonspor için geliyor

Trabzonspor uzun zamandır transferi için uğraş verdiği Batista Mendy için kulübü Angers ile yaptığı anlaşmanın ardından oyuncuyla da prensipte anlaştı. Sözleşme detaylarının resmileşmesinin ardından oyuncu bu hafta içerisinde Türkiye’ye getirilecek.

Trabzonspor uzun zamandır transferi için uğraş verdiği Batista Mendy için kulübü Angers ile yaptığı anlaşmanın ardından oyuncuyla da prensipte anlaştı. Sözleşme detaylarının resmileşmesinin ardından oyuncu bu hafta içerisinde Türkiye'ye getirilecek.