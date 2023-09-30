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Trabzonspor, Pendikspor'u konuk ediyor: 11'ler belli oldu

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Pendikspor'u ağırlıyor. İşte ayrıntılar ve 11'ler...

Ekleme: 30.09.2023 - 16:03 Güncelleme: 30.09.2023 - 16:03 / Editör: Ozge Selin
Trabzonspor, Pendikspor'u konuk ediyor.

Papara Park'ta oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Geçen hafta ligde Atakaş Hatayspor deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, Pendikspor karşısında moral bulmak istiyor.

EKSİKLER

Karadeniz ekibinde Joaquin Fernandez, Nicolas Pepe ve Hüseyin Türkmen, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Pendikspor'da Senegalli futbolcu Khadim Rassoul'un sakatlığı bulunuyor.

Osman Özköylü'nün teknik direktörlüğünü yaptığı İstanbul temsilcisi, ilk galibiyetini Trabzonspor karşısında almaya çalışacak.

Ligin geride kalan bölümünde 3'er galibiyet ve yenilgi yaşayan Trabzonspor ise 9 puanla 7. sırada yer alıyor.

11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Benkovic, Baniya, Mehmet Can, Bakasetas, Bardhi, Mendy, Visca, Trezeguet, Onuachu.

Pendikspor: Erdem Can, Serkan, Berkay, Murat, Nuno, Lusamba, Vukovic, Fredy, Endri Çekiçi, Halil Akbunar, Thuram.
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