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Trabzonspor evinde Pendikspor'u yendi

Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Pendikspor’u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Ekleme: 30.09.2023 - 18:09 Güncelleme: 30.09.2023 - 18:09 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig’in 7. hafta maçında Nenad Bjelica yönetimindeki Trabzonspor ile Osman Özköylü’nün ekibi Pendikspor, hakem Bahattin Şimşek’in düdük çaldığı maçta Akyazı’da karşı karşıya geldi.

Mücadele bordo-mavili takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Goller ilk yarıda geldi

Kendi seyircisi önünde maça hızlı başlayan Karadeniz ekibi 3. dakikada son haftaların yıldız ismi Paul Onuachu'nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk golün asistini yapan Anastasios Bakasetas 27. dakikada frikikten attığı golle takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Pendikspor 36. dakikada Endri Çekiçi'nin golüyle farkı 1'i indirdi ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı.

Trabzonspor, 10 kişi kazandı

Dengede geçen ikinci yarıda Batista Mendy 72. dakikada gördüğü 2. sarı kartla bordo-mavili takımını 10 kişi bıraktı. Kalan dakikalarda karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor maçtan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Bordo-mavililer, puanını 12'ye çıkardı

Geçtiğimiz hafta Hatayspor'a yenilen Trabzonspor, bu galibiyetle puanını 12'ye çıkardı ve maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Pendikspor ise 4 puanla 17. sırada kaldı.

Karadeniz ekibi, 6 Ekim Cuma günü Adana Demirspor deplasmanına çıkacak. Pendikspor ise 7 Ekim Cumartesi günü Sivasspor'u ağırlayacak.
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