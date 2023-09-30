Galatasaray geriden gelip 3 puanı kaptı! Aslan, ikinci yarıda Ankaragücü’nü yıktı…

Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Ankaragücü’nü 2-1’lik skorla mağlup etti.

Süper Lig’in 7. hafta maçında Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Tolunay Kafkas’ın ekibi Ankaragücü, hakem Volkan Bayarslan’ın düdük çaldığı maçta Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.



Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 2-1'lik skorla kazandı.



İlk yarı golsüz sona erdi



Maça etkili başlayan sarı-kırmızılı ekip ilk dakikalardan itibaren rakip kaleyi şut yağmuruna tuttu.



İlk yarıda 5'i isabetli toplam 18 şut bulan Galatasaray aradığı golü bulamadı. Taraflar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.



Cephas, takımını öne geçirdi



İkinci yarıya da hızlı başlayan Galatasaray kontradan yediği golle geriye düştü. Ankaragücü'nü 48. dakikada 1-0 öne geçiren isim Renaldo Cephas oldu.



Zaha ilk golünü attı



Geriye düştükten sonra da baskıya devam eden Galatasaray, 56. dakikada Wilfried Zaha'nın golüyle skoru 1-1'e eşitledi. Bu gol, Zaha'nın sarı-kırmızılı formayla attığı ilk gol oldu.



Galatasaray, Hayrullah'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti



69. dakikada sağ kanattan yüklenen Galatasaray'da Sacha Boey savunma arkasına sarkıp pasını çıkardı. Icardi'den önce topa müdahale etmek isteyen Hayrullah Bilazer'in ters dokunuşunda top ağlarla buluştu.



İlk anda verilmeyen gol VAR incelemesinin ardından geçerli sayıldı ve Galatasaray 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.



Art arda 6. galibiyeti aldılar



Kalan dakikalarda başka gol olmadı. Galatasaray 1-0 geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 yenerek üç puanın sahibi oldu.



Bu sonucun ardından ligde üst üste altıncı galibiyetine ulaşan Galatasaray puanını 19'a yükseltti. Ankaragücü ise 6 puanda kaldı.