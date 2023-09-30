Galatasaray - Ankaragücü maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Ankaragücü'yle mücadele edecek.

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Ankaragücü'nü konuk edecek.



Ali Sami Yen'de oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.



Galatasaray, ligde çıktığı 6 maçtan 5 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı. Hanesine 16 puan yazdıran sarı-kırmızılı takım, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.



Süper Lig'de çıktığı 6 maçın birini kazanan, üçünde berabere kalan ve ikisini kaybeden Ankaragücü ise topladığı 6 puan ve averajla 12. sırada bulunuyor.



İlk 11'ler



Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Kaan, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Icardi



Ankaragücü: Bahadır, Hanousek, Mujakic, Radakovic, Hayrullah, Morutan, Djokanovic, Kaan, Rodrigues, Bajic, Cephas