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Galatasaray, Gaziantep FK'yı üç golle geçti

Süper Lig'in 4. haftasında son şampiyon Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0'lık skorla yendi.

Ekleme: 2.09.2023 - 23:53 Güncelleme: 2.09.2023 - 23:55 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun dördüncü haftasında Erdal Güneş yönetimindeki Gaziantep FK ile Okan Buruk'un ekibi Galatasaray, hakem Ali Şansalan'ın düdük çaldığı mücadelede Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Maç sarı-kırmızılı takımın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Galatasaray, deplasmanda galip

Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu’nun 5. dakikada attığı golle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu bu defa Mauro Icardi'ye attırdı. Ofsayt nedeniyle verilmeyen gol VAR'da incelendikten sonra geçerli sayıldı ve 64'te fark 2'ye çıktı.

Arjantinli yıldız golcü 73. dakikada kendisinin kazandığı penaltıdan takımını üç farklı üstünlüğe taşıdı.

Icardi, Süper Lig'de 11'de başladığı son 10 karşılaşmada da ağları sarsmayı başardı.

Kerem'in iki golü iptal oldu

Kerem Aktürkoğlu'nun 2. dakikada ve 75. dakikada attığı goller, sırasıyla ofsayt ve elle oynama gerekçeleriyle VAR incelemelerinin ardından iptal edildi.

Galatasaray sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Gaziantep FK, 4 maçını da kaybetti

Süper Lig'de ilk maçına çıkan Tete, 62. dakikada yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı. Puanını 7'ye yükselten sarı-kırmızılılar, milli aradan sonra Samsunspor'u ağırlayacak.

Ligde çıktığı 4 maçta da yenilen Gaziantep FK ise Kayserispor deplasmanında puanla tanışmaya çalışacak.
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