A Milli Takım'da 'Kral' sürpriz! Burak Yılmaz geri dönüyor

A Milli Takımın yeni teknik direktörü Vincenzo Montello'nun yardımcıları belli oluyor. İtalyan teknik adamın ekibinde yer alacağı iddia edilen isimler arasında Burak Yılmaz da bulunuyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Montello'nun yardımcıları konusunda önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

A Milli Takımın yeni teknik direktörü Vincenzo Montello'nun göreve başlamasının ardından, teknik heyetinde yer alacak Türk yardımcılar merakla bekleniyordu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Montello'nun ekibinde 2 Türk antrenörün yer alacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından ise Türk futbolunda heyecanla beklenen isimler gündeme gelmeye başladı.



Mehmet Büyükekşi, imza töreninde yaptığı açıklamada, Montello'nun yardımcılarının kimler olacağına dair bilgi vermemiş, sadece "Türk antrenörlerden oluşan bir teknik ekip kurulacak" demişti. Ancak, son iddialara göre bu yardımcılardan biri Galatasaray alt yapısında da görev yapmış olan Tuğberk Tanrıvermiş olacak.



BURAK YILMAZ İDDİASI

Diğer yardımcı antrenör için ise oldukça çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sabah gazetesinin spor yazarı Murat Özbostan, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş'in yardımcısı olarak tanınan Burak Yılmaz'ın Milli Takım teknik heyetinde yer alacağını iddia etti. Özbostan, "Sadece büyük takımları değil tüm ülkeyi gezmek, maç izlemek umarız lafta kalmaz. Ekibe gelecek Türk yardımcılar da iletişimi kuvvetli, adı tartışılmayacak isimlerden seçilmeli. Bunlardan birinin Burak Yılmaz olduğunu öğrendim. Görüşmeler sürüyor. Türkiye için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



Burak Yılmaz'ın Milli Takım teknik ekibine katılması, Türk futbolseverler arasında büyük bir heyecan yarattı. Uzun yıllardır futbol sahalarında sergilediği başarılı performansla adından söz ettiren Burak Yılmaz'ın, Milli Takımın başarısı için önemli bir katkı sağlayabileceği düşünülüyor. Bu gelişmeler, Türk futbolunun geleceği adına umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor.

