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TFF'den play-off açıklaması: Bu sezon için düşünmüyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de play-off etabı oynatılmasının bu sezon için gündemde olmadığını duyurdu.

Ekleme: 28.09.2023 - 17:11 Güncelleme: 28.09.2023 - 17:19 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı tüm hızıyla devam ederken, Play-Off tartışmaları gündemin bir numaralı konusu haline geldi.

Süper Lig'de daha önce 2011-2012 sezonunda oynanan Play-Off'un yeniden uygulanıp uygulanmayacağıyla ilgili gerçekler ortaya çıktı.

Bu sezon için gündemde yok

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de play-off etabı oynatılmasının bu sezon için gündemde olmadığını duyurdu.

Federasyon yetkililerinden yapılan açıklamada, Süper Lig için gündeme gelen play-off oynatılması konusunun, bu sezonu kapsamadığı dile getirildi.

"Biz buna destekleyici oluruz"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yaptığı basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:

Playoff kararını tüm kulüpler ortak olarak alacaktır. Eğer böyle bir sonuç olursa playoff oynansın deriz. Bizim için bir sakıncası yok. O turnuva da bir keyiftir, gelirdir. Ben önemsiyorum. Olursa hay hay. Bu sezon da olursa hay hay, destek veririz. Top oynamaktan, mücadele etmekten kaçmak gereksiz. Oynanacak her fazla oyun taraftara keyif verecektir. Biz buna destekleyici oluruz.

"Play-off sistemine önyargımız yok"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, şu sözleri sarf etmişti:

Play-off sistemine önyargımız yok. Süper Lig’in yayın geliri 120 milyon dolardan 90 milyona düştü. Naklen yayında çok aşağılardayız. Derdimiz marka değerini yükseltmek. Bu, ‘Play-off’la mı olur başka şekilde mi olur bilmiyorum. Hem TV başındaki hem de statlardaki seyirci sayısını artırmalıyız. Kulüplerle birlikte karar vereceğiz.
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