Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri
Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının hakemlerini duyurdu.
İşte TFF'nin açıkladığı liste:
29 Eylül 2023 Cuma
Samsunspor-Gaziantep FK: Burak Pakkan
30 Eylül 2023 Cumartesi
Sivasspor-Hatayspor: Murat Erdoğan
İstanbulspor-Antalyaspor: Çağdaş Altay
Trabzonspor-Pendikspor: Bahattin Şimşek
Galatasaray-Ankaragücü: Volkan Bayarslan
1 Ekim 2023 Pazar
Karagümrük-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
Fenerbahçe-Rizespor: Cihan Aydın
Konyaspor-Beşiktaş: Arda Kardeşler
Adana Demirspor-Alanyaspor: Ali Şansalan
Kayserispor-Başakşehir: Halil Umut Meler
İşte TFF'nin açıkladığı liste:
29 Eylül 2023 Cuma
Samsunspor-Gaziantep FK: Burak Pakkan
30 Eylül 2023 Cumartesi
Sivasspor-Hatayspor: Murat Erdoğan
İstanbulspor-Antalyaspor: Çağdaş Altay
Trabzonspor-Pendikspor: Bahattin Şimşek
Galatasaray-Ankaragücü: Volkan Bayarslan
1 Ekim 2023 Pazar
Karagümrük-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
Fenerbahçe-Rizespor: Cihan Aydın
Konyaspor-Beşiktaş: Arda Kardeşler
Adana Demirspor-Alanyaspor: Ali Şansalan
Kayserispor-Başakşehir: Halil Umut Meler