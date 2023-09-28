Performansından memnun değiller! Geri dönecek

Gremio, Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Joao Pedro'nun performansından memnun kalmadı. Brezilya ekibi, Pedro'nun bonservisini almayı düşünmüyor.

Fenerbahçe'nin sezon başında Gremio'ya kiraladığı Joao Pedro hayal kırıklığı oldu.



Gremio, gösterdiği performans ile Joao Pedro'dan memnun kalmadı.



Brezilya temsilcisinde 8 maçta 456 dakika sahada kalabilen oyuncu, sadece 1 gol, 1 asist kaydetti.



Oyuncunun 2.5 milyon Euro'luk maaş yükünü sırtlanan Gremio, 3.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.