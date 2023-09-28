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Beyaz Gazete
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Fenerbahçe - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, evinde Başakşehir'i ağırlayacak.

Ekleme: 28.09.2023 - 09:39 Güncelleme: 28.09.2023 - 09:39 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Bu sezon ligde oynadığı ilk 5 maçını kazanan sarı-lacivertliler, RAMS Başakşehir engelini de geçerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligde 15 puanla lider durumda bulunuyor.

Eksikler

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Joshua King'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

Başakşehir'de Leo Dubois, Emmanuel Dennis, Ousseynou Ba, Opoku ve Emirhan İlkhan statü gereği maçta yer alamayacak. Sakatlıkları süren Ömer Ali Şahiner, Mahmut Tekdemir, Patryk Szysz, Muhammed Şengezer ve Edgar Ie ise İstanbul ekibinin diğer eksikleri.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Serdar, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

Başakşehir: Volkan, Onur, Duarte, Karzev, Lima, Abeid, Aleksic, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Figueiredo, Piatek
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