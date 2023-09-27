Stefan Kuntz'tan büyük sürpriz! Kadın futbol takımı çalıştıracak

Alman basının iddiasına göre Stefan Kuntz, Almanya Kadın Milli Takımı'nın başına geçecek.

A Milli Takım'da Stefan Kuntz ile yollar Japonya maçı sonrasında ayrıldı. Alman teknik adamın yerine göreve Vincenzo Montella getirildi.



Stefan Kuntz'un yeni adresi merak konusuydu. Alman basınında yer alan habere göre; Kuntz ülkesine dönüyor.



Alman Kadın Milli Takımı'nın başına geçecek



2018'den beri Almanya Kadın Milli Takımı'nın başında olan Martina Voss-Tecklenburg'un yönetici pozisyonuna yükseltileceği yazıldı. Stefan Kuntz da Voss-Tecklenburg'dan boşalan koltuğa gelerek Almanya Kadın Milli Takımı'nın yeni hocası olacak.



Kuntz, A Milli Takım'ın başında 20 maça çıkmıştı. Alman hoca maç başına 1.95 puan ortalaması yakaladı.