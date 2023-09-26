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Sergen Yalçın, Süper Lig’e geri dönüyor! Yeni takımı şaşırtacak

Süper Lig'in şampiyon teknik direktörlerinden birisi olan Sergen Yalçın, son olarak Beşiktaş'ı çalıştırmıştı. Siyah-Beyazlı ekipten ayrıldıktan sonra henüz bir takımın başına geçmeyen Yalçın için flaş bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig'e geri döneceği konuşulan deneyimli çalıştırıcı, sürpriz bir takımla görüşme gerçekleştirdi. Geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda Süper Lig'den teklifler aldığını söyleyen Yalçın, uzun bir dinlenme süresinin ardından lige yeniden dönebilir. İşte son dakika haberinin detayları...

Ekleme: 26.09.2023 - 14:13 Güncelleme: 26.09.2023 - 14:17 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in şampiyon teknik direktörlerinden birisi olan Sergen Yalçın, son olarak Beşiktaş'ı çalıştırmıştı. Siyah-Beyazlı ekipten ayrıldıktan sonra henüz bir takımın başına geçmeyen Yalçın için flaş bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig'e geri döneceği konuşulan deneyimli çalıştırıcı, sürpriz bir takımla görüşme gerçekleştirdi. Geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda Süper Lig'den teklifler aldığını söyleyen Yalçın, uzun bir dinlenme süresinin ardından lige yeniden dönebilir. İşte son dakika haberinin detayları...

Türk futbolunun önemli teknik direktörleri arasında yer alan Sergen Yalçın, 2020/21 sezonunda Beşiktaş'ın başında çifte kupa kazanmıştı.

Sergen Yalçın, Süper Lig’e geri dönüyor! Yeni takımı şaşırtacak

Galatasaray ile nefes kesen bir şampiyonluk yarışına giren Beşiktaş, o dönem averaj farkıyla şampiyon olmuş ve Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmüştü. Son şampiyonluğunu Sergen Yalçın döneminde yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra Önder Karaveli, Valerien Ismael ve Şenol Güneş ile çalıştı.

Bu süreçte birçok takımdan teklif almasına rağmen dinlenmeyi seçen Sergen Yalçın, henüz bir takımın başına geçmedi.

Sergen Yalçın, Süper Lig’e geri dönüyor! Yeni takımı şaşırtacak

"AYRILDIKTAN SONRA TEKLİFLER ALDIM"
Geçtiğimiz aylarda bir televizyon programına konuk olan Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra aldığı teklifleri şöyle açıklamıştı:

"Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra birkaç tane Katar'dan, 2-3 tane Süper Lig'den teklif geldi. 3 büyükten teklif gelmedi. Kabul etmedim. 8 ay kafamı toparlayamadım." A Milli Futbol Takımı'nın başına geçeceği de konuşulan deneyimli çalıştırıcı, bu iddiaları da yalanlamıştı.

Sergen Yalçın, Süper Lig’e geri dönüyor! Yeni takımı şaşırtacak

SERGEN YALÇIN, SAMSUNSPOR İLE GÖRÜŞTÜ

Sports Digitale'nin haberine göre; Süper Lig'in yeni takımlarından Samsunspor, Sergen Yalçın ile görüşme gerçekleştirdi. Samsunspor, Süper Lig'de oynadığı 5 maçta topladığı 1 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

Karadeniz ekibinin yakın zamanda teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırması bekleniyor.

Sergen Yalçın, Süper Lig’e geri dönüyor! Yeni takımı şaşırtacak

SERGEN YALÇIN NE KARAR VERECEK?

Sergen Yalçın'ın yapılan görüşme sonrası Samsun yönetimine ne yanıt vereceği merak konusu oldu. Başarılı hoca, teknik direktörlük kariyerinde toplamda 214 resmi maçta mücadele etti.

Bu maçlarda 94 galibiyet, 50 beraberlik ve 70 mağlubiyet alan Sergen Yalçın, toplamda 332 puan topladı ve 1.55 puan ortalaması tutturdu. Sergen Yalçın'ın adı daha önce de diğer Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ve Gaziantep FK ile anılmıştı.






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