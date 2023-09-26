Okan Buruk'un yeni maaşı belli oldu

Galatasaray'ın Okan Buruk ile yeni sözleşme konusunda anlaştığı belirtildi. Galatasaray'ın Okan Buruk'a vereceği yeni maaş da belli oldu.

Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna getirilen Okan Buruk, başarılı bir sezonun ardından şampiyonluk ipini göğüslemişti.



Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde gruplara da taşıyan Okan Buruk için sarı-kırmızılı yönetimin harekete geçtiği ve başarılı hocanın maaşına iyileştirme yapılacağı öğrenildi.



Sarı-kırmızılı yönetim, 20 milyon TL alan Okan Buruk ile 33 milyon TL maaş konusunda anlaşma sağladı. 49 yaşındaki teknik adama bonuslarla birlikte 50 milyon TL'ye ulaşan rakam ödeneceği vurgulandı.



Okan Buruk hangi takımları çalıştırdı?



Teknik direktörlük kariyerine 2013 yılında Elazığspor'da başlayan Okan Buruk daha sonra sırasıyla Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray'da görev aldı.



Kazandığı kupalar



Öte yandan Okan Buruk 2019-20 sezonunda Başakşehir, 2022-23 sezonunda ise Galatasaray'la Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. 49 yaşındaki teknik adam 2017-18 sezonunda ise Akhisarspor ile Türkiye Kupası zaferine uzandı.