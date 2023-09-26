Milli yıldız Ozan Kabak Almanya'ya damga vurdu! Bundesliga'da herkes onu konuşuyor

2018 yazında yetişiği Galatasaray altyapısından A takıma yükselen Ozan Kabak kısa süre içerisinde kalitesini belli etmişti.Henüz 18 yaşında ligde fırtına estiren genç stoper takımda 6 ay kalmasına rağmen sarı-kırmızılı ekip o sezon Süper Lig şampiyonu olmuştu.Dönemin teknik direktörü Fatih Terim'in özel olarak ilgilendiği Kabak, 2019 kış transfer döneminde 11 milyon Euro bedelle Stuttgart'ın yolunu tutmuştu.Alman ekibinde harika bir sezon geçiren milli yıldızın bir sonraki adresi ise 15 milyon Euro bedelle Schalke olmuştu.Schalke'den Liverpool'a kiralanan Ozan Kabak, istenileni karşılayamamış ve takımna geri dönmüş hemen ardından ise Norwich City'e kiralanmıştı.Milli futbolcu Norwich'te geçirdiği bir sezonun ardından 7 milyon Euro bonservis bedeli ise Alman ekibi Hoffenheim'e transfer olmuştu.Gösterdiği performans ile taraftarlarını mutlu eden başarılı stoper, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 5 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.Milli futbolcumuz Ozan Kabak, ikinci kez Bundesliga'da haftanın 11'ine seçildi.2022-23 sezonunda Norwich City'den Hoffenheim'ın yolunu tutan milli futbolcumuz, iyi performansını sürdürüyor.Bu sezon 5. Haftası geride kalan Bundesliga'da takımının oynadığı 5 karşılaşmanın 4'ünde ilk 11'de forma giyme şansı bulan Kabak, son olarak Hoffenheim'ın deplasmanda Union Berlin'i 2-0 mağlup ettiği mücadelede gösterdiği performansla Bundesliga'nın haftanın 11'inde kendine yer buldu.Ozan Kabak'ın formasını giyindiği Hoffenheim, ligde 12 puanla Leipzig'in ardından 5. Sırada.Bu hafta Bochum'u tam 7 golle geçen, Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galataray'ın rakibi Bayern Münih'ten ise 4 futbolcu haftanın 11'inde yer aldı.