  • USD: 27,18 - 27,22
  • EURO: 28,90 - 28,95
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kanarya'da 4 ayrılık! İsmail Kartal'dan şok karar...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Yaz transfer döneminde yaptığı transferlerle gündeme damga vuran sarı lacivertlilerde ara transfer dönemi için çalışmalar da başladı. Şampiyonluk için kadrosunu en üst seviyeye getirmek isteyen Kanarya'da ayrılık haberleri de gelmeye başladı. Son olarak gelen haberlere göre; teknik direktör İsmail Kartal'ın 4 futbolcunun biletini kestiği ve Fenerbahçe'nin bu isimlerle yollarını ayırmaya hazırlandığı belirtildi.

Ekleme: 26.09.2023 - 13:28 Güncelleme: 26.09.2023 - 13:31 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Yaz transfer döneminde yaptığı transferlerle gündeme damga vuran sarı lacivertlilerde ara transfer dönemi için çalışmalar da başladı.

Şampiyonluk için kadrosunu en üst seviyeye getirmek isteyen Kanarya'da ayrılık haberleri de gelmeye başladı.

Son olarak gelen haberlere göre; teknik direktör İsmail Kartal'ın 4 futbolcunun biletini kestiği ve Fenerbahçe'nin bu isimlerle yollarını ayırmaya hazırlandığı belirtildi. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 1-0 kazandı ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 43. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

Bu sonucun ardından Alanyaspor'un galibiyet hasreti de 5 maça çıktı. Teknik direktör İsmail Kartal maç sonu yaptığı açıklamada, 'Daha farklı bir şekilde de galip ayrılabilirdik. Rakibe hemen hemen hiç pozisyon vermedik.

İstatistiklerde üstünlüğümüz var. İyi mücadele edildi. Burada da 3 puan alarak yolumuza devam ediyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertliler 3. hafta erteleme maçında 28 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de RAMS Başakşehir'i ağırlayacak. Kanarya, sezon sonunda ipi göğüsleyip şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. Fenerbahçe'de son gelişmeler bu yöndeyken, flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

4 AYRILIK YOLDA!

2023-2024 sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi sona ererken, Takvim'in haberine göre; sezon sonunda Fenerbahçe'de 4 yıldız boşa çıkacak.

JOSHUA KING

Fenerbahçe'nin 2022 yazında kadrosuna kattığı Joshua King, sarı-lacivertlilerde son senesine girdi.

Norveçli golcü Fenerbahçe'de şu ana kadar 34 maça çıkarken 8 gol, 5 asistlik performans gösterdi ve 1.733 dakika sahada kaldı.

31 yaşındaki santrfora yeni sözleşme önerilmeyecek ve sezon sonunda yollar ayrılacak.

LUAN PERES

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana sakatlıklarla boğuşan Luan Peres, beklenen katkıyı verememişti.

Sarı-lacivertliler kadroya yazılmayan Peres ile devre arasında yolları ayıracak.

SAMET AKAYDİN

Transfer döneminin son günlerinden Süper Lig'in yeni takımlarıyla görüşen ancak transferi gerçekleşmeyen Samet Akaydın, gözden düştü.

Savunma oyuncusu ile yolların ayrılması bekleniyor.

LINCOLN HENRIQUE

Geçtiğimiz sezon şanssız bir sakatlık yaşayan Lincoln, bu sezon kadroya yazılmayan isimlerden oldu.

Brezilyalı futbolcu ile de ocak ayında yolların ayrılması planlanıyor.
Başkan Erdoğan'dan dünyaya çok net Zengezur Koridoru mesajı: Muhakkak tamamlanmalı
Dünya Başkan Erdoğan-Aliyev zirvesini konuşuyor: Zamanlamasına dikkat çektiler...
İBB otobüsü alev alev yandı! Geriye hurda yığını kaldı!
Ankara’da ulaşım çilesi! Esnaf AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan’ın kapısını çaldı: Bizi Yavaş’tan kurtarın!
Ekrem İmamoğlu kapalı CHP toplantısında Kemalcilerle kapıştı: Sonuna kadar çarpışacağım
Bakan Yerlikaya: İnegöl Terkinler çetesi çökertildi!
Türkiye Yüzyılı'nda ortak akıl vizyonu! Başkan Erdoğan değişimi isimlerle sınırlı tutmayacak
İstanbul'da metroda sabah saatlerinde yoğunluk oluştu! Vatandaşlar mağdur oldu
Milyonların gözü Başkan Erdoğan'da olacak! Kabine toplanıyor: Gençlere ÖTV'siz telefon müjdesi, kentsel dönüşüm yasası...
CHP’li isimden şoke eden itiraflar! “Bir milletvekilimiz bana Kılıçdaroğlu’na güvenme dedi”
Türk düşmanı Menendez iyice köşeye sıkıştı! Yunanistan'ın aklında ise tek bir soru var
CHP kongrelerdeki kavgalara kılıfı buldu! 'Demokratik tartışmalar'
AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'ten Halk TV'deki skandal çağrıya tepki!
Aliyev el sallayarak uğurladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'dan ayrıldı
Erdoğan - Aliyev görüşmesi sona erdi: İki lider ortak basın açıklamasında bulunuyor
Marmaray'daki sapkınlığa suç duyurusu: TCDD LGBT propagandası içeren sözde reklamla ilgili harekete geçti
Fransız vekilden çarpıcı Türkiye ve Başkan Erdoğan itirafı: “İki şeyden güç alıyorlar”
İYİ Parti’de istifa depremi sürüyor! O isimden Meral Akşener’e şok sözler: Hedefini ve vizyonunu kaybetti!
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Darbe anayasasından kurtulmak boynumuzun borcu
İstanbul'da toplu taşıma çöktü! Tevfik Göksu toplu taşıma krizini gündeme getirdi: Plansızlık, vizyonsuzluk, bakımsızlık ve ilgisizlik...
Araç sahipleri dikkat: Benzine indirim bekleniyor

Araç sahipleri dikkat: Benzine indirim bekleniyor

286 milyon km’den Dünya'ya! Beklenen haber geldi: Tarih vererek uyardılar...

286 milyon km’den Dünya'ya! Beklenen haber geldi: Tarih vererek uyardılar...

Pendik'te kan donduran olay! Mumya gibi sarılmış...

Pendik'te kan donduran olay! Mumya gibi sarılmış...

Evsiz kadını timsah yedi: Akıllara durgunluk veren olayın şok görüntüsü

Evsiz kadını timsah yedi: Akıllara durgunluk veren olayın şok görüntüsü

İstanbul Valiliği'nden bir ilk: Evsizler için harekete geçildi artık kimse sokakta yaşamayacak

İstanbul Valiliği'nden bir ilk: Evsizler için harekete geçildi artık kimse sokakta yaşamayacak

Herkes 'kırmızı altın' olarak biliyor: 20 bin dönüm alanda üretildi binlerce kişinin geçim kaynağı oldu

Herkes 'kırmızı altın' olarak biliyor: 20 bin dönüm alanda üretildi binlerce kişinin geçim kaynağı oldu