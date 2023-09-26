Kanarya'da 4 ayrılık! İsmail Kartal'dan şok karar...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Yaz transfer döneminde yaptığı transferlerle gündeme damga vuran sarı lacivertlilerde ara transfer dönemi için çalışmalar da başladı. Şampiyonluk için kadrosunu en üst seviyeye getirmek isteyen Kanarya'da ayrılık haberleri de gelmeye başladı. Son olarak gelen haberlere göre; teknik direktör İsmail Kartal'ın 4 futbolcunun biletini kestiği ve Fenerbahçe'nin bu isimlerle yollarını ayırmaya hazırlandığı belirtildi.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...



Yaz transfer döneminde yaptığı transferlerle gündeme damga vuran sarı lacivertlilerde ara transfer dönemi için çalışmalar da başladı.



Şampiyonluk için kadrosunu en üst seviyeye getirmek isteyen Kanarya'da ayrılık haberleri de gelmeye başladı.



Son olarak gelen haberlere göre; teknik direktör İsmail Kartal'ın 4 futbolcunun biletini kestiği ve Fenerbahçe'nin bu isimlerle yollarını ayırmaya hazırlandığı belirtildi. İşte o isimler ve tüm detaylar...



Trendyol Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 1-0 kazandı ve namağlup liderliğini sürdürdü.



Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 43. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.



Bu sonucun ardından Alanyaspor'un galibiyet hasreti de 5 maça çıktı. Teknik direktör İsmail Kartal maç sonu yaptığı açıklamada, 'Daha farklı bir şekilde de galip ayrılabilirdik. Rakibe hemen hemen hiç pozisyon vermedik.



İstatistiklerde üstünlüğümüz var. İyi mücadele edildi. Burada da 3 puan alarak yolumuza devam ediyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum.' ifadelerini kullandı.



Sarı-lacivertliler 3. hafta erteleme maçında 28 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de RAMS Başakşehir'i ağırlayacak. Kanarya, sezon sonunda ipi göğüsleyip şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. Fenerbahçe'de son gelişmeler bu yöndeyken, flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...



4 AYRILIK YOLDA!



2023-2024 sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi sona ererken, Takvim'in haberine göre; sezon sonunda Fenerbahçe'de 4 yıldız boşa çıkacak.



JOSHUA KING



Fenerbahçe'nin 2022 yazında kadrosuna kattığı Joshua King, sarı-lacivertlilerde son senesine girdi.



Norveçli golcü Fenerbahçe'de şu ana kadar 34 maça çıkarken 8 gol, 5 asistlik performans gösterdi ve 1.733 dakika sahada kaldı.



31 yaşındaki santrfora yeni sözleşme önerilmeyecek ve sezon sonunda yollar ayrılacak.



LUAN PERES



Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana sakatlıklarla boğuşan Luan Peres, beklenen katkıyı verememişti.



Sarı-lacivertliler kadroya yazılmayan Peres ile devre arasında yolları ayıracak.



SAMET AKAYDİN



Transfer döneminin son günlerinden Süper Lig'in yeni takımlarıyla görüşen ancak transferi gerçekleşmeyen Samet Akaydın, gözden düştü.



Savunma oyuncusu ile yolların ayrılması bekleniyor.



LINCOLN HENRIQUE



Geçtiğimiz sezon şanssız bir sakatlık yaşayan Lincoln, bu sezon kadroya yazılmayan isimlerden oldu.



Brezilyalı futbolcu ile de ocak ayında yolların ayrılması planlanıyor.