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Arda Güler'den kötü haber! Real Madrid duyurdu

Real Madrid, Arda Güler'in sol arka adalesinden sakatlandığını açıkladı. Milli yıldız sahalardan 3-4 hafta uzak kalacak.

Ekleme: 26.09.2023 - 15:43 Güncelleme: 26.09.2023 - 15:44 / Editör: Ozge Selin
Real Madrid, Arda Güler'in sol arka adalesinden sakatlandığını açıkladı. Milli yıldız sahalardan 3-4 hafta uzak kalacak.

ANCELOTTİ "YÜZDE 100 HAZIR" DEMİŞTİ

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti, son antrenmanın ardından yaptığı açıklamada, "Arda sakatlıktan iyi bir şekilde çıktı. İyi durumda ve şu anda oynamaya hazır. Fiziksel olarak ve sahada dakika alması açısından eksiklikleri var ama bu da gayet normal. Aynı zamanda takımın oyununa uyumda, takım arkadaşlarını tanımada bazı eksiklikleri de var. Büyük bir yetenek olduğunu bizimle olduğu kısa zamanda bize gösterdi. Olağanüstü bir yetenek. Bu sadece genetik bir şey" ifadelerini kullanmıştı.
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