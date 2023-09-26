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Beyaz Gazete
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Ahmet Nur Çebi istifa edecek mi? İlk kez net konuştu

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, taraftarların istifa tezahüratlarına cevap verdi.

Ekleme: 26.09.2023 - 12:34 Güncelleme: 26.09.2023 - 12:48 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, taraftarların istifa tezahüratlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Neden istifa diye bağırıyorlar ah bir bilebilsem… Ekonomiyse, ekonomimiz düzgün. Transferse, transferlerimiz iyi. Bunu neden yaptıklarını gelip benimle paylaşabilirler. Her cuma günü öğleden sonra arkadaşları buraya bekliyorum. Neden istifa etmem gerektiğini gelip bana anlatabilirler.

'Bir kuruşunu bile boşa harcamadım'

Ahmet Nur Çebi ayrıca, 'Beşiktaş'ın 1 kuruşunu bile boşa harcamadım! Vicdanım çok rahat! Kafamı yastığa çok rahat koyuyorum.' ifadelerini kullandı.

Taraftar memnun değil

Hatırlanacağı üzere siyah-beyazlı futbolseverler transferlerin ezeli rakiplere göre cılız kalması nedeniyle yönetimi eleştirmiş, zaman zaman da istifaya davet etmişti.
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