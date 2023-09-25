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Beyaz Gazete
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Serdar Gürler Beyaz TV'ye konuştu! Takım tutuyor mu?

Galatasaray'a 2-1 yenilen Rams Başakşehir'de Serdar Gürler, maçta ayağının takılıp düştüğü pozisyonla ilgili isyan etti.

Ekleme: 25.09.2023 - 17:06 Güncelleme: 25.09.2023 - 17:08 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında RAMS Başakşehir sahasında Galatasaray'a 2-1 yenildi. İlk yarıda ev sahibi takımın bulduğu atakta Serdar Gürler kaleci Muslera ile karşı karşıya kalmış dengesini kaybedip yere düşmüştü. Bu pozisyonun sosyal medyada gündem olması sonrası tecrübeli oyuncu isyan etti.

Haftanın olay adamı Serdar Gürler, Beyaz Futbol'a önemli açıklamalarda bulundu ve tartışmalara son noktayı koydu. 

"BİZİM TAKIM TUTMA LÜKSÜMÜZ YOK"

"Biz ekmeğimiz neredeyse oralıyız. Galatasaraylılık falan hiçbir şey yok. Biz futbolcuyuz. Bizim takım tutma lüksümüz yok. Kimse bana hikaye atmasın. Galatasaray'mış falan. Geçsinler onları. Bütün bütün büyük takımlara gol atmışım. Şimdi Fenerbahçe'ye gol attığımda Galatasaraylı veya Galatasaray'a gol attığım zaman Fenerbahçeli mi oluyorum?" dedi.

Gündem olan pozisyonu anlatan 32 yaşındaki oyuncu, "Benim pozisyonumu anlatayım. Şut atacaktım ama karar değiştirdim. Piatek içerideydi ve pas atmak isteyince o an bir dengesizlik oldu. Ayrıca dediğim gibi pozisyon ofsayt. Neyini konuşuyorlar bu pozisyonunun?" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın kazandığı penaltının doğru olmadığını söyleyen Gürler, "Penaltı bence penaltı değil. İkinci golü bulmasalar maç farklı bir yere gidebilirdi. Ama sağ olsunlar VAR'a gitmeden net penaltı diyen bir hakem oldu. Şaka gibi. Her ikili mücadelede onlara verdi. Yapacak bir şey yok. Üç gün sonra bir maçımız daha var, ona hazırlanıyoruz." şeklinde konuştu.
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