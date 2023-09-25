Montella'nın maaşı belli oldu! Tazminat maddesi de var

Alman hoca Stefan Kuntz'un yerine A Milli Takım Teknik Direktörü olarak göreve getirilen Vincenzo Montella'nın TFF'den alacağı ücret belli oldu.

Stefan Kunzt ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Takım'ın teknik direktörlüğüne getirilen Vincenzo Montella için 27 Eylül'de Riva'daki TFF Tesisleri'nde imza töreni düzenlenecek.



Göreve gelir gelmez İstanbul'da oynanan Süper Lig maçlarını tribünden takip eden Montella'nın maaşı da ortaya çıktı.



1.8 MİLYON EURO KAZANACAK, TAZMİNAT MADDESİ DE VAR



Lig Radyo'dan Cüneyt Kaşeler'in haberine göre; Vincenzo Montella'nın TFF'den yıllık 1.8 milyon Euro kazanacağı belirtildi.



3 senelik sözleşme imzalayacak olan İtalyan hocanın sözleşmesinde tazminat maddesinin de olduğu ifade edildi.



Ayrıca Montella'nın Türkiye'de kalacağı ve yurt dışına çıkarken TFF'den izin alacağı da konuşuluyor.