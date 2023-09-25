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Mauro Icardi'den büyük fedakarlık! Şok gerçek ortaya çıktı...

Trendyol Süper Lig'de son olarak Başakşehir'i mağlup eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların yıldız ismi Mauro Icardi, son olarak Başakşehir maçında da golünü atarak tarihe adını yazdırmıştı. Yıldız isim bu golle beraber ilk 11'de sahaya çıktığı son 12 lig maçının tamamında gol bulup ligde bunu başaran ilk isim olmayı başardı. Tüm bu gelişmelerle birlikte Icardi ile ilgili flaş gerçek ise ortaya çıktı.

Ekleme: 25.09.2023 - 12:59 Güncelleme: 25.09.2023 - 13:00 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray son olarak ligin 6. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Bu mücadeleden sarı-kırmızılılar, 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmada Galatasaray'ın 2. golünü penaltıdan Arjantinli yıldız Mauro Icardi kaydetti. Icardi bu golle ilk 11'de sahaya çıktığı son 12 lig maçının tamamında gol bulup ligde bunu başaran ilk isim olmayı başardı.

Arjantinli futbolcu bu anlamda futbolseverlerden bir kez daha alkış aldı. Son olarak ise Icardi ile ilgili o flaş gerçek gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 2-1 yenerek, galibiyet serisine bir yenisini ekledi.

SON 18 RESMİ MAÇINDA MAĞLUP OLMADI

Galatasaray, son 18 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

'Cimbom' bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 5, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 12 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

ICARDİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Aslan'ın gol silahı Mauro İcardi rakiplerini boş geçmezken ilk 11'de sahaya çıktığı son 12 lig maçının tamamında gol bulup ligde bunu başaran ilk isim oldu.

Ancak Arjantinli yıldızın bu performansını sert bir sakatlığa rağmen başardığı ortaya çıktı.

AYAK BİLEĞİNDEKİ AĞRILARA RAĞMEN SAHAYA ÇIKTI

Ayak bileğindeki ağrılara rağmen her maçta sahaya çıkan oyuncunun, Molde ve G.Antep maçında sakatlık yaşasa da takımdan ayrı kalmak istemediği öğrenildi.
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