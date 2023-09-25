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Fatih Terim sahalara dönüyor! Fiorentina gelişmesi

Efsane teknik direktör Fatih Terim'in, eski kulübü Fiorentina ile görüşmelere başladığı iddia edildi.

Ekleme: 25.09.2023 - 11:16 Güncelleme: 25.09.2023 - 11:31 / Editör: Ozge Selin
Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra dinlenme moduna geçen 70 yaşındaki antrenörün, eski takımı Fiorentina'nın gündemine geldiği öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre; Terim ve Fiorentina yöneticilerinin temasta olduğu belirtildi.

Fiorentina'da çalışmıştı

Galatasaray'ı 2000 yılında UEFA Kupası şampiyonluğuna taşıyan Fatih Terim, daha sonra kendisine İtalya'dan gelen teklifleri değerlendirme kararı almıştı.

Birçok takımın listesinde olan Türk hoca, Fioretina'nın başına geçerek ilk kez yurt dışı tecrübesi yaşadı. Burada oynattığı futbolla adından söz ettiren Terim, yöneticilerle yaşanan anlaşmazlıklar sonrası görevden ayrıldı.

Yerine Mancini gelmişti

Yaşanan tartışma sonrası takımın başına getirilen Roberto Mancini, takımı İtalya Kupası'nda finale çıkaran Terim'in yerine maça çıkarak şampiyonluk yaşamıştı.

Taraftarlar, Parma'ya karşı alınan kupada Terim'in de emeğinin olduğu pankartlar hazırlatarak Türk hocaya olan vefasını göstermişti.
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