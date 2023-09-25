Bakan Bak'tan Milli Para Atıcı Erhan Coşkuner'e tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Peru’da düzenlenen WSPS Dünya Şampiyonası'nda, 10 metre havalı tüfek yatarak karışık (R3) SH 1 disiplininde elde ettiği dereceyle Paris 2024 Paralimpik Oyunları kotası alan Milli Para Atıcı Erhan Coşkuner için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Peru'da düzenlenen WSPS Dünya Şampiyonası'nda, 10 metre havalı tüfek yatarak karışık (R3) SH 1 disiplininde elde ettiği dereceyle Paris 2024 Paralimpik Oyunları kotası alan Milli para atıcı Erhan Coşkuner'i yayımladığı mesajla kutladı.



BAKAN BAK, TEBRİK MESAJINDA ŞU İFADELERE YER VERDİ:



'Peru'nun başkenti Lima'da devam eden WSPS Dünya Şampiyonası'nda 10 metre havalı tüfek yatarak karışık (R3) SH 1 disiplininde elde ettiği dereceyle Paris 2024 Paralimpik Oyunları kotası alan Milli para atıcı Erhan Coşkuner'i kutluyorum. Milli sporcumuza ülkemizi temsil edeceği Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda başarılar diliyorum.'

