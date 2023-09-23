Galatasaray, Başakşehir deplasmanında kazandı

Galatasaray, Başakşehir deplasmanında kazandı

Süper Lig'in 6. haftasında Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir ile Okan Buruk’un ekibi Galatasaray, hakem Kadir Sağlam’ın düdük çaldığı maçta Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.



Mücadele sarı-kırmızılı takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Soyunma odasına Galatasaray önde girdi



Maçın gol perdesini 43. dakikada Hakim Ziyech açtı. İlk yarı 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi. Öte yandan sarı-kırmızılıların genç sol beki Kazımcan Karataş, sakatlanarak oyundan çıktı.



Icardi, tarihe geçti



İkinci yarının 50. dakikasında sahneye Icardi, penaltıdan farkı 2'ye çıkardı. Arjantinli oyuncu böylelikle Süper Lig tarihinde ilk 11'de çıktığı üst üste 12 Süper Lig maçında gol atan ilk oyuncu oldu.



Dakikalar 64'ü gösterdiğinde Dubois ev sahibi adına fileleri havalandırdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.



Galatasaray, puanını 13'e çıkardı



Bu sonuçla Galatasaray puanını 13'e çıkardı. Başakşehir ise 3 puanda kaldı.



Önümüzdeki hafta Galatasaray sahasında Ankaragücü'nü ağırlarken, Başakşehir deplasmanda Kayserispor'la kozlarını paylaşacak.