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Filenin Sultanları, Paris'e gidiyor! Ev sahibi Japonya'yı da yenip 6'da 6 yaptık

Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda ev sahibi Japonya'yı 3-1 yenerek 6'da 6 yaptı. Üst üste 21. maçını da kazanmayı başaran A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu sonuçla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Ekleme: 23.09.2023 - 15:27 Güncelleme: 23.09.2023 - 15:27 / Editör: Ozge Selin
Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda ev sahibi Japonya'yı 3-1 yenerek 6'da 6 yaptı.

Üst üste 21. maçını da kazanmayı başaran A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu sonuçla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Sultanlar, B Grubu'ndaki daha önceki 5 maçında Porto Riko, Bulgaristan, Peru, Arjantin, Brezilya'yı yenmişti.

TÜRKİYE 3 - 1 JAPONYA

1. SET SONUCU: TÜRKİYE 22 - 25 Japonya
2. SET SONUCU: TÜRKİYE 25 - 22 Japonya
3. SET SONUCU: TÜRKİYE 26 - 24 Japonya
4. SET SONUCU: TÜRKİYE 25 - 12 Japonya
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