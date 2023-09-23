Filenin Sultanları, Paris'e gidiyor! Ev sahibi Japonya'yı da yenip 6'da 6 yaptık

Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda ev sahibi Japonya'yı 3-1 yenerek 6'da 6 yaptı. Üst üste 21. maçını da kazanmayı başaran A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu sonuçla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda ev sahibi Japonya'yı 3-1 yenerek 6'da 6 yaptı.



Üst üste 21. maçını da kazanmayı başaran A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu sonuçla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.



Sultanlar, B Grubu'ndaki daha önceki 5 maçında Porto Riko, Bulgaristan, Peru, Arjantin, Brezilya'yı yenmişti.



TÜRKİYE 3 - 1 JAPONYA



1. SET SONUCU: TÜRKİYE 22 - 25 Japonya

2. SET SONUCU: TÜRKİYE 25 - 22 Japonya

3. SET SONUCU: TÜRKİYE 26 - 24 Japonya

4. SET SONUCU: TÜRKİYE 25 - 12 Japonya