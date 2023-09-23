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Başakşehir-Galatasaray! Muhtemel 11'ler

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak.

Ekleme: 23.09.2023 - 10:06 Güncelleme: 23.09.2023 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligde 4 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bir maçı eksik Galatasaray, aynı sayıda maçı bulunan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer buldu.

Sezona iyi başlayamayan RAMS Başakşehir ise 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı. Turuncu-lacivertliler, 3 puanla haftaya 16. sırada girdi.

Galatasaray tam kadro

Sarı-kırmızılı ekipte kritik müsabaka öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.

Karşılaşmaya tam kadro hazırlanan Galatasaray'da bireysel program uygulanan Wilfried Zaha da takıma döndü. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmaya tam kadro olarak çıkabilecek.

Çağdaş Atan'a ikinci kez rakip

Galatasaray, bu sezon teknik direktör Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı bir takımla ikinci kez karşılaşacak.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Mondihome Kayserispor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, müsabakadan 0-0'lık beraberlikle döndü.

Sarı-kırmızılılar, Emre Belözoğlu'nun ayrılmasından sonra RAMS Başakşehir'in başına geçen genç teknik adama bir kez daha rakip olacak.

BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY!

MUHTEMEL 11'LER

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Lima, Duarte, Ba, Dubois, Karzev, Berkay, Serdar Gürler, Pelkas, Deniz Türüç, Piatek

GALATASARAY: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Kerem, Mertens, Tete, Icardi

STAT: Başakşehir Fatih Terim
HAKEM: Kadir Sağlam
SAAT: 20:00
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