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Arda Turan'ın hayali belli oldu! Gözünü en yükseğe dikti

1. Lig ekibi Eyüpspor, 6'da 6 yaparak harika bir başlangıca imza attı. Teknik direktör Arda Turan'ın namağlup şampiyonluk hayali kurduğu öğrenildi.

Ekleme: 23.09.2023 - 14:04 Güncelleme: 23.09.2023 - 14:05 / Editör: Ozge Selin
Eyüpspor'un genç teknik adamı Arda Turan, geçen yılın aksine yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı.

İstanbul ekibi, Ümraniyespor'u da 2-0 gibi net bir skorla geçerek 6'da 6 yaptı.

Arda Hoca'nın hayali: Namağlup şampiyon Eyüpspor

Namağlup bir şekilde liderliğini sürdüren Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan'ın da yakın çevresine namağlup şampiyon olmak istediğini söylediği öğrenildi.

6 maçta 16 gol atıp sadece 2 gol yiyen İstanbul ekibi, şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösteriliyor.

Diğer hayali de Avrupa'da takım çalıştırmak

Futbol kariyerinde Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona gibi yüksek seviye takımların formasını giyen Turan, teknik adamlıkta da benzer seviyelere çıkmak istiyor.
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