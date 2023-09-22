Takımdan ayrılıyor! Fenerbahçe’de bir devir daha sona erdi

Süper Lig ve Avrupa’da başarısıyla adından söz ettiren Fenerbahçe’de, taraftarları şoke eden bir gelişme yaşandı. Takımın yıldız oyuncusu, takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Süper Lig'in güçlü takımlarından biri olan Fenerbahçe, sezon başında yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çekmiş ve şampiyonluk yarışında iddialı bir konumda bulunuyor.



Ancak sarı-lacivertli kulüpte son günlerde yaşanan gelişmeler, taraftarları üzmeye devam ediyor.



Fenerbahçe'nin hücum hattının önemli isimlerinden biri olan Emre Mor'un ayrılık kararı, kulüp içinde şaşkınlık yarattı.



Sezon başında sarı-lacivertli formayı tekrar giyen genç yetenek, sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir performans sergileyememişti. Özellikle İtalya Serie A ekibi Cagliari'nin, Emre Mor için 6,5 milyon euro teklif ettiği ve başka bir kulübün ise 7 milyon euro önerdiği iddiaları gündeme gelmişti. Bu iddiaların ardından Emre Mor'un ayrılmak istediği ve tekliflere sıcak baktığı konuşulmaya başlandı.



Ara transfer döneminde veda edecek!



Yeni iddialara göre Emre Mor, ara transfer döneminde Cagliari ekibi ile anlaşma sağlayarak Fenerbahçe'den ayrılacak.