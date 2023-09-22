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Montella'nın maaşı belli oldu! Okan Buruk ve İsmail Kartal'ı 2'ye katladı

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella'nın maaşı belli oldu.

Ekleme: 22.09.2023 - 10:03 Güncelleme: 22.09.2023 - 10:04 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Futbol Federasyonu, son olarak Adana Demirspor'da görev yapan İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile 2026 yılına kadar anlaşmaya vardı.

BURUK VE KARTAL'I GEÇTİ

Gelen bilgilere göre Montella, bonuslar hariç yıllık 1.8 milyon Euro (52 milyon lira) maaş alacak. 49 yaşındaki hocanın kazancı Okan Buruk (27 milyon TL) ve İsmail Kartal'ı (25 milyon TL) geçmiş durumda.

21. yabancı teknik direktör

A Milli Futbol Takımı’nı bugüne kadar 26’sı Türk, 20’si de yabancı olmak toplam 46 teknik direktör çalıştırdı. Stefan Kuntz’un yerine gelen Vincenzo Montella, milli takım tarihinin 21. yabancı teknik adamı oldu.

4. İtalyan çalıştırıcı olacak

A Milli Futbol Takımı’nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, millileri çalıştıracak 4. İtalyan antrenör olacak. Ay-yıldızlılarda daha önce İtalyan teknik adamlar Sandro Puppo, Giovanni Varglien ve Leandro Remondini görev yaptı.

VINENZO MONTELLA KİMDİR?

49 yaşındaki İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella, kariyeri boyunca Roma, Cagliari, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Sevilla ve Adana Demirspor'da görev yaptı. Kariyeri boyunca 431 maçta teknik direktörlük yapan Montella, bu maçlarda 194 galibiyet, 101 beraberlik ve 136 mağlubiyet alarak 1.58 puan ortalaması yakaladı.
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