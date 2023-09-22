Filenin Sultanları, Brezilya'yı da mağlup etti

Filenin Sultanları olarak bilinen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyatları yolunda karşılaştığı Brezilya'yı da set vermeden yenerek 5'te 5 yaptı.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları Eleleri B Grubu karşılaşmasında Filenin Sultanları, beşinci maçında Brezilya ile karşı karşıya geldi.



Maçın başından sonuna kadar üstün oynayan taraf olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız rakibini set vermeden mağlup etti. Elemelerde gruplarında “ilk 2” sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları’na kota kazanacak. Filenin Sultanları yarın Japonya ile karşılaşacak.



Set vermeden kazandık



Türkiye - Brezilya: 3-0



1. set: 25-21



2. set: 29-27



3. set: 19-25



Vargas damgası



A Milli Kadın Volebol Takımı'nın Brezilya'yı 3-0 yendiği maça yine Melissa Vargas damga vurdu. Milli sporcu 19 sayı, 2 blok, 17 hücumla oynadı.



Filenin Sultanları'nın maç programı şöyle:



Eleme gruplarında ilk 2 sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları’na kota kazanacak.



16 Eylül Cumartesi



Türkiye 3-0 Porto Riko



17 Eylül Pazar



Türkiye 3-0 Bulgaristan



19 Eylül Salı



Türkiye 3-1 Peru



20 Eylül Çarşamba



Türkiye 3-1 Arjantin



22 Eylül Cuma



10.00 Türkiye 3–0 Brezilya



23 Eylül Cumartesi



13.30 Türkiye – Japonya



24 Eylül Pazar



10.00 Türkiye – Belçika





Puan durumu



1- Türkiye / 15 Puan (5 Maç )



3- Japonya / 12 Puan (4 maç)



2- Brezilya / 11 Puan (5 maç)



5- Belçika / 6 Puan (4 maç)



4- Porto Riko / 5 Puan (5 maç)



7- Arjantin / 4 Puan (5 maç)



6- Bulgaristan / 4 Puan (5 maç)



8- Peru / 0 Puan (5 maç)

