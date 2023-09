UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında Kopenhag ile sahasında 2-2 berabere kalan Galatasaray, ülke puanına 0.25 puan kazandırdı.Rakiplerimizin müsabakalarından güzel haberler gelmesinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında Kopenhag ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada geri dönmeyi başaran sarı kırmızılı ekip, Danimarka temsilcisiyle 2-2 berabere kaldı.İlk yarıda etkili bir oyun ortaya koyan sarı kırmızılılar, Mauro Icardi ile net fırsatlar yakalarken Kerem Aktürkoğlu'nun çektiği şut direkte patladı. Karşılaşmanın ilk devresinde 8 şutla Kopenhag kalesini abluka altına alan temsilcimiz, bu ataklardan gol çıkaramazken golü bulan taraf Kopenhag oldu.Galatasaray-Kopenhag maçı öncesi "Bir arkadaşımdan da Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum" açıklamasını yapan Danimarka ekibinin kalecisi Kamil Grabara'dan 90 dakikanın ardından skandal bir hamle geldi. Grabara, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı çirkin Galatasaray paylaşımıyla tepki çekti.24 yaşındaki eldiven, "Bu b*k çukurundan üç puanla ayrılmayı hak etmiştik ama hayat bu, devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Mücadelenin 35. dakikasında Mohamed Elyounoussi'nin kaydettiği golle Kopenhag 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 58. dakikasında Diogo ile bir gol daha bulan Danimarka temsilcisi farkı ikiye çıkardı: 0-2. Maçın 73. dakikasında Kopenhag'da Elias Jelert ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Kopenhag'ın 10 kişi kalmasını iyi değerlendiren Galatasaray, rakip kaleyi abluka altına alırken ilk gol 86. dakikada Sacha Boey ile geldi ve fark 1'e indi. Bu golde iki dakika sonra yeni transfer Tete ile bir gol daha bulan Galatasaray, Kopenhag karşısında skoru 2-2'ye getirdi.Maçta başka gol sesi çıkmazken ekipler sahadan birer puanla ayrıldı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ikinci maçında Manchester United'a konuk olacak.Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde üçüncü kez iki farklı geri düştüğü bir maçta mağlup olmaktan kurtuldu.2-2 vs Kopenhag (Eylül 2023)3-2 vs Real Madrid (Mart 2001)2-2 vs Hertha (Eylül 1999)Kopenhag filelerini 86 (Boey) ve 88'inci (Tete) dakikalarda havalandıran Galatasaray, Kasım 1999'da Milan'ı 3-2 mağlup ettiği maçtan bu yana ilk kez bir Avrupa kupası karşılaşmasının 85'inci dakikasından sonra iki gol attı.Kopenhag ile sahasında 2-2 berabere kalan Galatasaray, ülke puanına 0.25 puan kazandırdı. Böylece 32.850 olan Türkiye'nin ülke puanı 33.100'e çıktı. Bu puanla takipçilerimizle aramızdaki fark az da olsa açıldı.UEFA Ülke Puanı uygulamasında grup maçlarında elemelerden farklı olarak galibiyete 2 beraberliğe 1 puan veriliyor. Bu puanlar da ülkenin ana katılımcı sayısına bölünüp ülke puanına ekleniyor.İskoç ekibi Celtic, Feyenoord'a 2-0 kaybetti. İsviçre temsilcisi Young Boys, sahasında Leipzig'e 3-1 yenildi. Sıralamada geçmek istediğimiz Belçika'nın takımı Antwerp de Barcelona deplasmanında 5-0'la dağıldı. Salzburg ise Benfica deplasmanında 2-0 gibi sürpriz bir galibiyete imza attı.1- İngiltere: 89.8032- İspanya: 76.8643- İtalya: 72.4264- Almanya: 70.3385- Hollanda: 55.5006- Fransa: 53.1647- Portekiz: 48.6498- Belçika: 38.4009- TÜRKİYE: 33.10010- İskoçya: 31.65011- Avusturya: 30.40012- İsviçre: 29.77513- Sırbistan: 27.37514- Danimarka: 27.20015- Norveç: 26.625Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.Eğer 9. sıradaki yerimiz korursak; 2024-2025 sezonun Süper Lig ikincisi, 2025-2026 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'de bir tur az oynayacak ve 2. yerine 3. Eleme Turu'ndan itibaren katılacak.Bu akşam Konferans Ligi'nde Beşiktaş, Club Brugge deplasmanına çıkacak. Fenerbahçe ise Nordsjaelland'ı ağırlayacak. 10. sırada bizi takip eden İskoçya'nın 5 takımından 3'ü yola devam ediyor. Bizde ise sadece Adana Demir, Avrupa'ya havlu attı. 11. durumdaki Avusturya'nın da 5 ekibinden 2'si elenmiş durumda. Bu açıdan da iki rakibimize oranla avantajlı durumdayız. Alınacak puanlar, ilk 10'daki yerimizi garantileme yolunda önemli olacak.Bu sezon ülke puanında adeta destan yazdık. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, elemeleri etabında toplam 24 maça çıkarken, 20 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldık. Bu sonuçlarla Türkiye, UEFA turnuvalarında en iyi eleme etabı performansına imza atarak tarihe geçti.UEFA sıralamasında 32 bin 850 puana ulaşarak 9. sıraya kadar tırmandık. Sezonu ilk 10 içerisinde bitirmemiz halinde, 2024-25 sezonunda şampiyon olan takımımız Devler Ligi'ne doğrudan katılım hakkı kazanacak.