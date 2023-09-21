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Beyaz Gazete
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Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 42. sıraya geriledi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 1 basamak düşerek 42. sırada yer aldı.

Ekleme: 21.09.2023 - 17:25 Güncelleme: 21.09.2023 - 17:25 / Editör: Ozge Selin
FIFA, internet sitesinde güncellenmiş dünya sıralamasını açıkladı. Arjantin bin 851 puanla zirvedeki yerini korurken, bin 840 puanla Fransa ikinci, bin 837 puanla Brezilya da üçüncü sırada yer aldı.

Bir öncesi sıralamaya göre Portekiz, 1 basamak yükselerek bin 728 puanla sekizinciliğe yerleşirken, İtalya ise 1 sıra düşerek bin 727 puanla dokuzuncu sıraya geriledi.

A Milli Futbol Takımı ise 1475 puanla 1 basamak aşağı inerek 42. sırada kendine yer buldu. FIFA, bir sonraki dünya sıralamasını 26 Ekim'de açıklayacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

1 Arjantin

2 Fransa

3 Brezilya

4 İngiltere

5 Belçika

6 Hırvatistan

7 Hollanda

8 Portekiz

9 İtalya

10 İspanya
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