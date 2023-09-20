Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, dijital atamayla belirlenen hakemler şöyle:



22 Eylül Cuma:



20.00 Gaziantep FK-İstanbulspor: Murat Erdoğan



23 Eylül Cumartesi:



17.00 Pendikspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu



17.00 Çaykur Rizespor-EMS Yapı Sivasspor: Burak Pakkan



20.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray: Kadir Sağlam



20.00 Bitexen Antalyaspor-Yılport Samsunspor: Arda Kardeşler



24 Eylül Pazar:



17.00 Beşiktaş-Mondihome Kayserispor: Ali Şansalan



17.00 MKE Ankaragücü-TÜMOSAN Konyaspor: Erkan Özdamar



20.00 Kasımpaşa-Yukatel Adana Demirspor: Yasin Kol



20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan



25 Eylül Pazartesi:



20.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Burak Şeker