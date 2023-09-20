Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, dijital atamayla belirlenen hakemler şöyle:
22 Eylül Cuma:
20.00 Gaziantep FK-İstanbulspor: Murat Erdoğan
23 Eylül Cumartesi:
17.00 Pendikspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu
17.00 Çaykur Rizespor-EMS Yapı Sivasspor: Burak Pakkan
20.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray: Kadir Sağlam
20.00 Bitexen Antalyaspor-Yılport Samsunspor: Arda Kardeşler
24 Eylül Pazar:
17.00 Beşiktaş-Mondihome Kayserispor: Ali Şansalan
17.00 MKE Ankaragücü-TÜMOSAN Konyaspor: Erkan Özdamar
20.00 Kasımpaşa-Yukatel Adana Demirspor: Yasin Kol
20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
25 Eylül Pazartesi:
20.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Burak Şeker
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, dijital atamayla belirlenen hakemler şöyle:
22 Eylül Cuma:
20.00 Gaziantep FK-İstanbulspor: Murat Erdoğan
23 Eylül Cumartesi:
17.00 Pendikspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu
17.00 Çaykur Rizespor-EMS Yapı Sivasspor: Burak Pakkan
20.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray: Kadir Sağlam
20.00 Bitexen Antalyaspor-Yılport Samsunspor: Arda Kardeşler
24 Eylül Pazar:
17.00 Beşiktaş-Mondihome Kayserispor: Ali Şansalan
17.00 MKE Ankaragücü-TÜMOSAN Konyaspor: Erkan Özdamar
20.00 Kasımpaşa-Yukatel Adana Demirspor: Yasin Kol
20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
25 Eylül Pazartesi:
20.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Burak Şeker