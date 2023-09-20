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Beklenen açıklama yapıldı! Stefan Kuntz dönemi sona erdi

A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi sona erdi.

Beklenen açıklama yapıldı! Stefan Kuntz dönemi sona erdi
Ekleme: 20.09.2023 - 15:24 Güncelleme: 20.09.2023 - 15:25 / Editör: Ozge Selin
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un görevine son verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, teknik direktör Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

'Başarılar dileriz'

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile bugün yapmış olduğu değerlendirme toplantısının ardından Sayın Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yolların ayrılması konusunda mutabakata varmıştır.

Sayın Stefan Kuntz'a, A Milli Futbol Takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.

Riva'da görüşme yapıldı

Stefan Kuntz, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki tesislerinde bir görüşme yaptı.

Alman teknik direktör Kuntz, TFF'nin Riva'daki tesislerinde yönetim kuruluyla toplantıda bir araya geldi.

Toplantının ardından A Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve yöneticilerle vedalaşan Kuntz, kendisini bekleyen araçla tesislerden çıktı.
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