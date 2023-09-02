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Gaziantep FK - Galatasaray maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK, evinde Galatasaray'ı konuk edecek.

Ekleme: 2.09.2023 - 20:37 Güncelleme: 2.09.2023 - 20:38 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Kalyon Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Gaziantep FK - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Son şampiyon sarı-kırmızılı ekip, ligde çıktığı 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik aldı. Üçüncü haftadaki İstanbulspor mücadelesi UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Molde maçı nedeniyle ertelenen Galatasaray, topladığı 4 puanla haftaya 8. sırada girdi.

İlk 3 maçını kaybeden Gaziantep temsilcisi ise son sırada yer alıyor.

İlk 11'ler

Gaziantep: Batuhan, Ömürcan, Ertuğrul, Djilobodji, Mustafa, Jevtovic, Bikel, Furkan, Gradel, Maxim, Riascos

Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Tete, Icardi
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