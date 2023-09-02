Gaziantep FK - Galatasaray maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK, evinde Galatasaray'ı konuk edecek.

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.



Kalyon Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Gaziantep FK - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.



Son şampiyon sarı-kırmızılı ekip, ligde çıktığı 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik aldı. Üçüncü haftadaki İstanbulspor mücadelesi UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Molde maçı nedeniyle ertelenen Galatasaray, topladığı 4 puanla haftaya 8. sırada girdi.



İlk 3 maçını kaybeden Gaziantep temsilcisi ise son sırada yer alıyor.



İlk 11'ler



Gaziantep: Batuhan, Ömürcan, Ertuğrul, Djilobodji, Mustafa, Jevtovic, Bikel, Furkan, Gradel, Maxim, Riascos



Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Tete, Icardi