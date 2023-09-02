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Avrupa'daki temsilcilerimizin fikstürleri belli oldu!

Avrupa'daki temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gruplarında oynayacağı maçların fikstürleri belli oldu.

Ekleme: 2.09.2023 - 10:58 Güncelleme: 2.09.2023 - 10:59 / Editör: Ozge Selin
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maç fikstürü belli oldu.

Geçtiğimiz günlerde kuraların çekilmesi ile birlikte gruplar belli olurken, Devler Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Galatasaray'ın A Grubu'ndaki maç programı ise şöyle:

20 Eylül: Kopenhag

3 Ekim: Manchester United (Deplasman)

24 Ekim: Bayern Münih

8 Kasım: Bayern Münih (Deplasman)

29 Kasım: Manchester United

12 Aralık: Kopenhag (Deplasman)

Konferans Ligi'nde ise Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Fenerbahçe yer alırken, siyah-beyazlıların D Grubu'nda, sarı lacivertlilerin ise H Grubu'ndaki maç programı şöyle:

21 Eylül

Fenerbahçe - Nordsjaelland
Club Brugge - Beşiktaş

5 Ekim

Spartak Trnava - Fenerbahçe
Beşiktaş - Lugano

26 Ekim

Fenerbahçe - Ludogorets
Bodo/Glimt - Beşiktaş

9 Kasım

Ludogorets - Fenerbahçe
Beşiktaş - Bodo/Glimt

30 Kasım

Nordsjaelland - Fenerbahçe
Beşiktaş - Club Brugge

14 Aralık

Fenerbahçe - Spartak Trnava
Lugano - Beşiktaş
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