Avrupa'daki temsilcilerimizin fikstürleri belli oldu!

Avrupa'daki temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gruplarında oynayacağı maçların fikstürleri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maç fikstürü belli oldu.



Geçtiğimiz günlerde kuraların çekilmesi ile birlikte gruplar belli olurken, Devler Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Galatasaray'ın A Grubu'ndaki maç programı ise şöyle:



20 Eylül: Kopenhag



3 Ekim: Manchester United (Deplasman)



24 Ekim: Bayern Münih



8 Kasım: Bayern Münih (Deplasman)



29 Kasım: Manchester United



12 Aralık: Kopenhag (Deplasman)



Konferans Ligi'nde ise Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Fenerbahçe yer alırken, siyah-beyazlıların D Grubu'nda, sarı lacivertlilerin ise H Grubu'ndaki maç programı şöyle:



21 Eylül



Fenerbahçe - Nordsjaelland

Club Brugge - Beşiktaş



5 Ekim



Spartak Trnava - Fenerbahçe

Beşiktaş - Lugano



26 Ekim



Fenerbahçe - Ludogorets

Bodo/Glimt - Beşiktaş



9 Kasım



Ludogorets - Fenerbahçe

Beşiktaş - Bodo/Glimt



30 Kasım



Nordsjaelland - Fenerbahçe

Beşiktaş - Club Brugge



14 Aralık



Fenerbahçe - Spartak Trnava

Lugano - Beşiktaş