Avrupa'daki temsilcilerimizin fikstürleri belli oldu!
Avrupa'daki temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gruplarında oynayacağı maçların fikstürleri belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maç fikstürü belli oldu.
Geçtiğimiz günlerde kuraların çekilmesi ile birlikte gruplar belli olurken, Devler Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Galatasaray'ın A Grubu'ndaki maç programı ise şöyle:
20 Eylül: Kopenhag
3 Ekim: Manchester United (Deplasman)
24 Ekim: Bayern Münih
8 Kasım: Bayern Münih (Deplasman)
29 Kasım: Manchester United
12 Aralık: Kopenhag (Deplasman)
Konferans Ligi'nde ise Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Fenerbahçe yer alırken, siyah-beyazlıların D Grubu'nda, sarı lacivertlilerin ise H Grubu'ndaki maç programı şöyle:
21 Eylül
Fenerbahçe - Nordsjaelland
Club Brugge - Beşiktaş
5 Ekim
Spartak Trnava - Fenerbahçe
Beşiktaş - Lugano
26 Ekim
Fenerbahçe - Ludogorets
Bodo/Glimt - Beşiktaş
9 Kasım
Ludogorets - Fenerbahçe
Beşiktaş - Bodo/Glimt
30 Kasım
Nordsjaelland - Fenerbahçe
Beşiktaş - Club Brugge
14 Aralık
Fenerbahçe - Spartak Trnava
Lugano - Beşiktaş
Geçtiğimiz günlerde kuraların çekilmesi ile birlikte gruplar belli olurken, Devler Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Galatasaray'ın A Grubu'ndaki maç programı ise şöyle:
20 Eylül: Kopenhag
3 Ekim: Manchester United (Deplasman)
24 Ekim: Bayern Münih
8 Kasım: Bayern Münih (Deplasman)
29 Kasım: Manchester United
12 Aralık: Kopenhag (Deplasman)
Konferans Ligi'nde ise Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Fenerbahçe yer alırken, siyah-beyazlıların D Grubu'nda, sarı lacivertlilerin ise H Grubu'ndaki maç programı şöyle:
21 Eylül
Fenerbahçe - Nordsjaelland
Club Brugge - Beşiktaş
5 Ekim
Spartak Trnava - Fenerbahçe
Beşiktaş - Lugano
26 Ekim
Fenerbahçe - Ludogorets
Bodo/Glimt - Beşiktaş
9 Kasım
Ludogorets - Fenerbahçe
Beşiktaş - Bodo/Glimt
30 Kasım
Nordsjaelland - Fenerbahçe
Beşiktaş - Club Brugge
14 Aralık
Fenerbahçe - Spartak Trnava
Lugano - Beşiktaş